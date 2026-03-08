17.5 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Petrolio finisce nelle fogne, strade di Teheran in fiamme dopo i raid

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo i raid di Usa e Israele contro cinque raffinerie di petrolio a Teheran, in Iran, le fiamme si sono riversate anche sulle strade della capitale. Nelle immagini diffuse sui social, è possibile vedere il fuoco scaturito dal carburante finito nelle fogne e nei canali di drenaggio. 

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito ieri sera cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei suoi dintorni, ha dichiarato alla televisione di Stato Keramat Veyskarami, amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company. “La scorsa notte, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici”, ha aggiunto il funzionario. “Sono state danneggiate 5 strutture. L’incendio è stato domato”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.5 ° C
18.3 °
15.9 °
55 %
1.5kmh
20 %
Dom
16 °
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1445)ultimora (1302)sport (63)Eurofocus (55)demografica (25)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati