Piano Mattei, Gallone: “Non è solo strategia geopolitica, ma visione nuova della cooperazione”

(Adnkronos) – Il panel ‘Piano Mattei: Energia per crescere insieme’ “apre uno spazio di riflessione fondamentale per il futuro del nostro Paese e per le relazioni tra Europa e Africa”.E’ quanto si sottolinea nel messaggio che Maria Alessandra Gallone, Senatrice Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha inviato in occasione del panel “Piano Mattei: energia per crescere insieme”, in corso al Festival dell’Energia di Lecce. ” Il Piano Mattei – aggiunge – non è solo una strategia geopolitica, ma una visione nuova della cooperazione: fondata sul rispetto, sul partenariato e sulla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali dei nostri Paesi amici. Il Ministero dell’Università e della Ricerca è fortemente impegnato nell’attuazione di questo Piano, consapevole del ruolo decisivo che formazione e ricerca possono giocare nel costruire un’alleanza fondata sulla conoscenza”. “Stiamo lavorando per attivare partenariati strategici con numerosi Paesi africani, sostenere le università locali, favorire la mobilità dei talenti e creare nuove istituzioni formative come l’Institute of Advanced Science for Agriculture, ideato per rispondere concretamente ai bisogni dei territori. Stiamo investendo in progetti congiunti di ricerca, in diplomazia scientifica, nella diffusione delle competenze digitali e nell’utilizzo etico e sostenibile dell’intelligenza artificiale, come testimoniano le iniziative lanciate con Cineca e la partecipazione al G7 Science. La vera energia per crescere insieme non è solo quella che scorre nei gasdotti, ma quella che nasce dalla collaborazione tra le menti, dalla condivisione delle idee, dalla fiducia reciproca”. “Dalla formazione e dallo scambio di competenze. È questo lo spirito con cui intendiamo contribuire al successo del Piano Mattei: con l’entusiasmo, la concretezza e la visione che l’Università, la Ricerca e l’Alta Formazione Artistica italiana sanno offrire, anche nei contesti più complessi” conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)