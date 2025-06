Piano Mattei, Meloni apre il summit a Roma: “Rafforzare Africa per rafforzare Europa”

(Adnkronos) – E’ iniziato attorno alle 11 a Villa Doria Pamphilj, a Roma, il vertice ‘Il Piano Mattei per l’Africa e Global Gateway: uno sforzo comune con il continente africano’. Il summit è co-presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La presidente del Consiglio e von der Leyen hanno accolto i leader africani e le delegazioni ospiti arrivate alla spicciolata. Ai lavori partecipano l’amministratore delegato di Africa Finance Corporation Samaila Zubairu; il presidente della Banca Africana di Sviluppo Akinwumi Adesina; il presidente del Gruppo Banca Mondiale Ajay Banga; la direttrice esecutiva del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva; il ministro delle Finanze dello Zambia Hakainde Musokotwane; il ministro degli Affari Esteri dell’Angola Tète Antonio; il presidente della Commissione dell’Unione Africana Mahmoud Ali Youssouf; il primo ministro della Repubblica Democratica del Congo Judith Suminwa Tuluka; il vice presidente della Tanzania Philip Mpango. Dopo la ‘foto di famiglia’, Meloni e von der Leyen hanno aperto il summit 11.35. Alle 13, quindi, il pranzo di lavoro. Alle 14.30 la cerimonia di scambio degli accordi, a cui partecipano anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; la vice presidente della Bei Gelsomina Vigliotti; l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Dario Scannapieco; l’amministratore delegato di Sace Alessandra Ricci; l’amministratore delegato di Sparkle Enrico Maria Bagnasco e il presidente di Microsoft Brad Smith. Alle 15 le dichiarazioni congiunte alla stampa di Meloni, von der Leyen e Mahmoud Ali Youssouf. “La nostra intenzione è offrire risposte concrete’. L’approccio messo in campo dall’Italia è chiaro, è un cambio di metodo dei rapporti con l’Africa”, ha detto la premier Meloni aprendo i lavori al vertice. ”Noi crediamo che l’Africa sia un continente nel quale si gioca il nostro futuro. Pensiamo che rafforzare l’Africa significhi rafforzare anche l’Europa e costruire insieme le condizioni di una stabilità comune’, ha continuato la premier. ”Rispetto, responsabilità e visione”. Questo è ”l’approccio che l’Italia ha messo in campo”, si tratta di un approccio ”chiaro”: un ”cambio di metodo nei rapporti tra Europa e Africa. Sono fiera che l’Italia abbia partecipato”, le parole della premier. “Oggi – ha esordito Meloni – la nostra intenzione è quella di offrire risposte concrete alle priorità espresse dalle strutture strategiche come il corridoio di Lobito”, che “collegherà l’Occidente all’Oriente del continente africano. Penso a connessioni digitali sicure e moderne, con il cavo Blue- Raman, che si proietterà verso l’Africa. Penso a una promozione etica delle opportunità che vengono dall’intelligenza artificiale, con il Centro sull’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile”, inaugurato a Roma “questa mattina, insieme anche al rilancio delle filiere agricole locali con investimenti sulla trasformazione del caffè, sull’agricoltura sostenibile”. ”Non si tratta – ha precisato Meloni – di iniziative calate dall’alto, si tratta di progetti concreti che sono nati dal dialogo, che sono nati dalla volontà di creare sviluppo duraturo assieme ai nostri partner africani”. ”A 18 mesi dal vertice Italia-Africa, organizzato a Roma in apertura della presidenza italiana nel G7, abbiamo costruito un percorso che ci porta oggi a risultati concreti e significativi. Consolidiamo un modello che è partito dall’ascolto e si è tradotto in strumenti operativi, in risorse mobilitate, in nuove e concrete opportunità anche per le nostre imprese, incluse pmi”, ha detto. Il Piano Mattei “è un esempio perfetto di come diamo forma insieme al Global Gateway”, ha poi dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen aprendo il summit. Ringraziando l’Italia “per aver messo la cooperazione con l’Africa al centro della nostra azione”, la leader Ue sottolinea come il Piano Mattei rientri nel più ampio programma di investimenti europeo Global Gateway, dal valore di 300 miliardi di euro, di cui 150 indirizzati all’Africa. L’evento, continua, “è Team Europe all’opera, ed è lavoro di squadra con l’Africa che stiamo mostrando oggi”, nel solco della “visione comune” che Ue e Africa condividono. Global Gateway rappresenta “un’agenda di investimenti che combina capitale pubblico con quello privato e le istituzioni finanziarie internazionali”, ha spiegato la presidente dell’esecutivo Ue, aggiungendo che nel corso dell’evento saranno conclusi “diversi accordi molto importanti che porteranno capitale privato in Africa e creeranno un impatto tangibile sul campo”. Focus della giornata sono gli investimenti in infrastrutture e sviluppo sostenibile, l’energia pulita e la creazione di corridoi economici moderni, anticipa von der Leyen, sottolineando che l’Africa possiede”un’abbondanza di risorse” e che mancano le infrastrutture, primo target degli investimenti europei. L’agenda prevede anche il collegamento dei mercati digitali di Ue e Paesi africani e il rafforzamento della catena del valore alimentare, nonché la formazione “per sviluppare le competenze delle persone nella regione”. L’obiettivo è trasformare “la nostra visione comune in realtà” attraverso un approccio concreto: “Abbiamo un’idea comune di dove vogliamo andare. Oggi si tratta di implementare, metterla in strada, farla accadere”, ha concluso la presidente dell’esecutivo Ue, esprimendo soddisfazione per la collaborazione con l’Italia e i partner africani e sottolineando come l’iniziativa rappresenti un modello di cooperazione multilaterale nel settore degli investimenti per lo sviluppo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)