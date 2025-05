Piantedosi: “Snodo tra livello centrale e territoriale, senza sostituire centralismo nazionale”

(Adnkronos) – “Dobbiamo tenere conto che il sistema degli enti locali è stato sempre uno dei tratti caratterizzanti dell’unità ordinamentale del nostro Paese. Oggi abbiamo un ordinamento di governo multilivello, con le comunità montane, le province e i comuni, da questo la nostra idea di mettere mano a un modello di legge delega di riforma del sistema per dare organicità a tutto il sistema. Una visione che deve comunque tendere all’unitarietà”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo al Festival delle Regioni in corso a Venezia. “Le Regioni possono svolgere un ruolo di snodo tra il livello centrale e il livello territoriale, ma senza sostituire un centralismo nazionale con un regionale, valorizzando le specificità e per rappresentare quel giusto punto di equilibrio – ha detto ancora – Questo si può sviluppare, e ci sono delle possibilità che questo governo sta portando avanti. L’Autonomia differenziata è ispirata a questo principio, di promozione e impulso e coordinamento della autonomie territoriali. Ci sono funzioni non frammentabili, non tutto può essere federalizzato – ha concluso – ci sono funzioni che lo Stato deve tenere salde nelle proprie mani. Abbiamo i requisiti culturali per andare avanti. Il modello di governo deve essere sempre più improntato alla leale collaborazione e non alle imposizioni”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)