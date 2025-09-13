Piantedosi: “Verifichiamo e aggiorniamo sicurezza leader politici, tutti abbassino i toni”

(Adnkronos) – “E’ una iniziativa che abbiamo assunto ieri, credo doverosa alla luce della situazione maturata in questi giorni e anche a seguito di questi episodi sullo scenario internazionale. Abbiamo registrato che era un po’ il culmine di un inasprimento dei toni che mi sento di invitare ad abbassare, anche nel dibattito politico. Ho dato mandato di fare una verifica, un aggiornamento delle condizioni di sicurezza. Sono misure che adotteremo, ma spero siano poi destinate a rimanere inattuate”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso della kermesse di Fratelli d’Italia ‘Spazio Sud’, relativamente alle recenti indicazioni date a prefetti e questori di valutare i dispositivi di sicurezza a tutela di personalità politiche e istituzionali, in particolare di governo, e aggiornarle alla luce del mutato clima. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)