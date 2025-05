Piastri vince Gp Miami e doppietta McLaren, flop Ferrari

(Adnkronos) –

L’australiano Oscar Piastri vince il Gp di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1, e la McLaren fa doppietta con il secondo posto del britannico Lando Norris. Terza piazza per la Mercedes del britannico George Russell davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, mentre la Ferrari archivia un’altra gara deludente con il settimo posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton, che chiudono alle spalle della Williams di Alex Albon e della Mercedes di Kimi Antonelli. Alle spalle delle rosse, per completare la top ten, la Williams di Carlos Sainz e la Red Bull di Yuki Tsunoda. Piastri, al quarto successo stagionale e al sesto della carriera, consolida il primato nella classifica del Mondiale piloti confermando il suo momento d’oro. L’australiano al via si incolla alla Red Bull di Max Verstappen, scattato dalla pole position, e attende l’occasione giusta per sferrare l’attacco. La superiorità della McLaren è evidente, Piastri affonda il colpo nel corso del 14esimo giro e si prende la prima posizione di prepotenza. Verstappen deve lasciare strada anche a Norris, che sale al secondo posto nella 19esima tornata e blinda la doppietta McLaren. La coppia di testa controlla agevolmente la situazione e archivia senza patemi l’unico pit-stop della giornata. Piastri passeggia con un ampio margine su Norris, mai in condizione di attaccare il compagno. Russell strappa la terza posizione a Verstappen, che non ha il passo per andare all’assalto della Mercedes. Lontane dal podio, con l’ennesima prestazione anonima, le Ferrari. Leclerc chiude settimo davanti a Hamilton con un ‘sorpasso’ a 4 giri dalla bandiera a scacchi. L’inglese cede la posizione al monegasco e viene avvertito dai box, c’è la Williams di Carlos Sainz in agguato: “Volete che faccia passare anche lui?”, la domanda di Hamilton, che fa calare il sipario su una giornata da dimenticare per il Cavallino, che dovrà andare a caccia di un improbabile riscatto in casa, il 18 maggio nel Gp dell’Emilia Romagna a Imola. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)