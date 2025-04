Picchiata e violentata a 14 anni da ragazzo conosciuto sui social: arrestato 21enne

(Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni è stata picchiata e violentata da un uomo di 21 anni, conosciuto sui social. L’aggressione si è consumata ieri sera in un’area dismessa dietro alla stazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. E’ stato un residente, sentendo le urla della ragazzina, ad allertare il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, mentre le violenze erano ancora in corso. Il 21enne è stato arrestato in flagranza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)