15 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pier Paolo Pasolini, Veltroni: “La sua morte rimane un mistero ma non l’ha ucciso Pelosi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La morte di Pasolini rimane un mistero. Per varie ragioni ho approfondito la vicenda e rimango dell’idea che Pasolini non fosse stato ucciso da Pelosi, me lo disse lo stesso Pelosi”. Così l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni a Radio Radicale, durante l’inaugurazione dell’opera di Nicola Verlato ‘Assassinio di P.P.P/ Marlowe’ allestita nella Sala della Sacrestia del complesso di Vicolo Valdina a Roma.  

“Ho grande nostalgia della sua libertà, della sua irregolarità, del suo coraggio, al tempo stesso del suo impegno civile”, ha aggiunto Veltroni a quasi 50 anni dalla morte del poeta assassinato all’idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975.  

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
15.7 °
13.8 °
78 %
2.1kmh
75 %
Lun
14 °
Mar
20 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2108)ultimora (1512)vid (287)sport (71)tec (70)Lav (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati