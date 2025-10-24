20 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello, agli eredi 1,45 milioni di euro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Pier Silvio Berlusconi ha acquistato lo storico attico di Casa Vianello, nel quartiere di Milano 2. L’immobile, che fu per decenni la residenza di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, è stato comprato dall’amministratore delegato di Mfe per una cifra di circa 1,45 milioni di euro. 

L’attico, circa 300 metri quadrati distribuiti su due livelli con terrazzi, cinque camere, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo e studio, era di proprietà di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, i collaboratori filippini a cui i coniugi Vianello avevano lasciato l’intera eredità dopo la loro scomparsa nel 2010. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20 ° C
20.8 °
18.2 °
60 %
6.2kmh
40 %
Ven
19 °
Sab
17 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2018)ultimora (1381)vid (292)tec (80)sport (69)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati