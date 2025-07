Pietrangeli e il trionfo di Sinner: “Ora è imbattibile. Il Career Grande Slam? Non sarebbe miracolo”

(Adnkronos) –

Nicola Pietrangeli incorona Jannik Sinner, seppur a modo suo. L’ex tennista italiano ha commentato all’Adnkronos il trionfo dell’altoatesino a Wimbledon 2025, dove ha battuto in finale in quattro set in rimonta Carlos Alcaraz: “Sinner è imbattibile. In questo momento non c’è nessuno che può batterlo, solo Alcaraz poteva. Jannik può giocare dando il vantaggio”. “Sono contento, è bello, anche perché è un ragazzo pulito e perbene”, ha continuato l’ex tennista azzurro, “più di vincere Wimbledon ed essere primo tennista al mondo cosa c’è? Se fa il Career Grand Slam non vedo il miracolo”, ha concluso Pietrangeli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)