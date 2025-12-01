Pietrangeli, il messaggio di Nadal: “Se ne va un grande del tennis italiano”

10.4 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
(Adnkronos) –
Rafa Nadal omaggia Nicola Pietrangeli. L’ex tennista spagnolo ha voluto dedicare un messaggio all’ex giocatore azzurro, morto oggi, lunedì 1 dicembre, all’età di 92 anni. “Ho appena saputo della triste notizia della dipartita di un grande del tennis italiano e mondiale”, ha scritto in un post pubblicato sui propri canali social. 

“Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, il suo figlio Filippo, e tutta la famiglia del tennis italiano. Riposa in pace, Nicola”, ha concluso Nadal. Lo spagnolo condivide con Pietrangeli la passione per la terra rossa del Roland Garros, Slam vinto da Nicola per due volte nel 1959 e nel 1960. Nadal detiene invece il record assoluto di trionfi nel torneo parigino, conquistato per ben 14 volte. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

