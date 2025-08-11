38 C
Pietrangeli ‘rosica’ per Sinner? Lui non ci sta: “Mi cambiano le parole”

Nicola Pietrangeli non ‘rosica’ per Jannik Sinner. L’ex tennista azzurro più volte è stato protagonista di uscite un po’ infelici nei confronti del numero uno del mondo, che sembravano volerne sminuire gli straordinari successi. Niente di tutto ciò però. Oggi, lunedì 11 agosto, Pietrangeli ha voluto mettere fine alle polemiche e a ogni voce, chiarendo una volta per tutte la sua posizione e ribadendo la sua stima per Sinner. “Durante alcune interviste mi cambiano le parole, basta così”, ha detto Pietrangeli a SuperTennis, “quello che io veramente non capisco è come la gente possa pensare che io voglia parlare male di Sinner perché ‘rosico’. Ma perché? Perché dovrei parlarne male? Ma come si permettono? Ma chi li conosce?”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

