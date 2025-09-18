Pino Daniele, oggi il concerto-evento a Napoli: da De Gregori a Elodie, tutti gli ospiti

(Adnkronos) – Un cast ‘all star’ salirà sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli, oggi 18 settembre alle 20.30, per ricordare Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita del grande artista napoletano e a 10 anni dalla sua scomparsa. Un concerto-omaggio che è già sold out. Ma per chi non sarà a Napoli domani, lo spettacolo, intitolato ‘Pino È – Il Viaggio del Musicante’, andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai1 e RaiPlay. La serata sarà condotta da Fiorella Mannoia, anche direttrice artistica dell’evento, insieme a Carlo Conti. Tra gli artisti attesi sul palco: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Geolier, Mahmood, Salmo (che interpreterà Che Dio ti benedica), Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti ed Enzo Avitabile. Francesco De Gregori canterà ‘Putesse essere allero’, Elisa interpreterà ‘Quando’, Giorgia ‘Se mi vuoi’, Mahmood ‘Terra mia’, Emma ‘Stare bene a metà’, Giuliano Sangiorgi ‘Je so’ pazzo’. Il brano ‘’O scarrafone’ sarà eseguito da Clementino e Rocco Hunt, accompagnati da Tullio De Piscopo. Grande attesa anche per l’esibizione di Geolier con ‘Napule è’. “E’ un onore essere qua a Napoli, città che amo follemente, a parlare di Pino Daniele, che amo follemente, di fare questa serata con Fiorella Mannoia, di farla di fronte ai figli di Pino in quella piazza dove nel 1981 Pino fece un grandioso concerto con la città reduce dal terremoto”, ha detto Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di presentazione della serata omaggio. “Sarà una serata diversa, noi chiederemo a ognuno cosa Pino è per ciascuno di loro e poi canteranno”, spiega Conti, aggiungendo: “Voglio parafrasare il titolo di un film di un toscano (Benigni) e di un napoletano (Troisi): ‘Non ci resta che fare un grande spettacolo’!”, ha concluso Conti. “Preparate i fazzoletti, sarà una serata di emozioni, mi emoziono anche adesso, sarà una serata importante, lì ci sarà un pezzo del nostro e del mio cuore”, ha detto dal canto suo Fiorella Mannoia, direttrice artistica, presentatrice e cantante alla serata omaggio per Pino Daniele, in programma domani sera a Piazza Plebiscito, a Napoli. “Con Pino ho fatto una lunga tournée, ci siamo frequentati, voluti bene, è una cosa in più, non solo canterò le sue canzoni, lo porto dentro al cuore”, ha aggiunto la cantante romana. “Ho contattato musicisti, cantanti e non ho mai sentito come in questo caso gente che si emozionava e che sentiva la responsabilità di quello che si va a fare domani sera. Ho visto tecnici e musicisti piangere, non mi era mai successo. Nessuno come Pino è entrato nel cuore della musica, nessuno come lui”, ha concluso Mannoia. Lo show andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai 1, su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)