Pino Strabioli confermato in Rai, condurrà ‘Caffè Italia’ insieme a Greta Mauro

L’autunno di Pino Strabioli sarà in Rai. Il regista e conduttore è presente nei palinsesti autunnali della tv di Stato: sarà al timone di ‘Caffè Italia’, affiancato da Greta Mauro. Il format, a quanto apprende l’Adnkronos, andrà in onda ogni lunedì su Rai3 alle 15.20. Si tratterà di un programma di costume, che ragionerà dei grandi temi della vita attraverso gli ambiti di teatro, cinema, autori pop, social etc. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)