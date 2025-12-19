11 C
Firenze
sabato 20 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Piogge e temporali in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: regioni colpite

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tempo in peggioramento sull’Italia nel weekend. E’ in arrivo una perturbazione di matrice afro-mediterranea che si avvicinerà verso le nostre regioni meridionali .  

I fenomeni meteo, sottolinea iLMeteo.it, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Le regioni più a rischio oggi, sabato 20 dicembre, sono Calabria e Sicilia.  

Al Centro-Nord le condizioni saranno migliori anche se con frequenti annuvolamenti, specie in pianura. Attenzione ancora al rischio nebbie fitte notturne. 

Domani, domenica 21 dicembre, avremo il solstizio d’Inverno, giorno più corto dell’anno: il tempo peggiorerà sul Nord-ovest e in Sardegna con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve tornerà a cadere sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
11 ° C
12.5 °
9.8 °
85 %
0.5kmh
20 %
Sab
13 °
Dom
14 °
Lun
11 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1250)ultimora (1131)Eurofocus (45)sport (44)demografica (30)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati