Pioggia, burrasca e forti mareggiate: è allerta meteo arancione in Sardegna

REDAZIONE
(Adnkronos) – Continua la forte ondata di maltempo che sta investendo l’Italia ormai da giorni. E sui territori interessati scatta ancora una volta l’allerta meteo, che per la giornata di oggi è arancione in Sardegna e gialla in 9 regioni, dal Nord al Sud della Penisola. 

A causare un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, una perturbazione di origine atlantica. Colpito in particolare il Sud e, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, soprattutto i settori tirrenici. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.  

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.  

L’avviso prevede dalla giornata di oggi precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sui settori settentrionali della Sardegna, in estensione alla Calabria e alla Basilicata occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Attesi quindi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in estensione dalla tarda mattinata alla Calabria. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di oggi allerta arancione su parte di Sardegna e allerta gialla in Calabria, Sardegna e parte di Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto.  

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

