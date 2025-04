Pioggia e grandine, domenica delle Palme bagnata: meteo di oggi

(Adnkronos) – Arriva il maltempo con pioggia, grandine e … sabbia. Il quadro meteo di oggi, domenica 13 aprile, segna un’inversione di tendenza con un peggioramento evidente. L’avvicinamento a Pasqua inizia con una Domenica delle Palme all’insegna dell’ombrello aperto da Nord al Centro, da Milano a Roma. Le precipitazioni saranno rilevanti in particolare sulle regioni di Nordovest: pioggia su Piemonte, Liguria e Lombardia. I fenomeni, secondo le previsioni, estendersi a Veneto e Friuli nel corso della giornata. A partire dalla tarda mattinata, situazione i peggioramento anche sulla Toscana, con temporali che si abbatteranno sulle zone centrali e anche sulla costa. In serata, il maltempo aumenterà di intensità anche sull’Emilia Romagna. Quadro meno complesso al Centro-Sud, con pioggia segnalata solo nel nord del Lazio e in Umbria. E’ possibile che le precipitazioni vengano ‘condite’ dal pulviscolo sahariano spinto dai venti di scirocco che soffieranno nel corso della giornata, contribuendo a mantenere le temperature elevate nelle regioni meridionali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)