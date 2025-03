Pioggia e maltempo sull’Italia, svolta solo a primavera: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Italia sotto la pioggia e maltempo per almeno una decina di giorni, in attesa di una svolta che però potrebbe arrivare solo dopo il 20 marzo con il ritorno della primavera. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 10 marzo, e per i giorni a venire. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, non ha dubbi sulle previsioni per i prossimi giorni. L’Italia entrerà in una lunga fase caratterizzata dal continuo passaggio di perturbazioni atlantiche, pilotate da un centro depressionario situato poco distante dal Portogallo. Sarà questo centro a dettare legge, non solo sulla Penisola Iberica, ma anche sul bacino del Mediterraneo, includendo Italia, Svizzera, Austria, Francia meridionale e Penisola Balcanica. Il ciclone iberico sarà continuamente alimentato e rinvigorito dall’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico, che scorrerà sul bordo orientale di un anticiclone posizionato tra Islanda e Groenlandia. Si creerà così un vasto sistema perturbato che sembra destinato a persistere sugli stessi territori almeno fino al giorno dell’equinozio di primavera, giovedì 20 marzo. L’Italia sarà colpita in pieno dalle correnti umide sud-occidentali, che porteranno una serie di perturbazioni. Data la direzione dei venti, le regioni maggiormente interessate saranno quelle settentrionali e quelle centrali tirreniche, con alternanza di fenomeni in Sardegna e Campania. Su queste regioni pioverà abbondantemente, con possibilità di nubifragi in Liguria e lungo le coste tirreniche. Ma non ci sarà solo pioggia: anche neve e vento saranno protagonisti dei prossimi giorni. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, ma generalmente solo sopra i 1300 metri, a quote inferiori solo sui confini con l’estero. Il vento soffierà via via più intensamente, alternando Libeccio e Scirocco. Le raffiche potrebbero raggiungere anche i 70 km/h, provocando mareggiate sulle coste esposte. Infine, data l’origine piuttosto mite dei venti, le temperature non subiranno grosse variazioni e saranno strettamente legate alle precipitazioni previste. Lunedì 10. Al Nord: piogge sul Triveneto, entro sera nuovamente al Nordovest. Centro: piogge soprattutto su Umbria e Lazio. Al Sud: piogge in Campania, scarse altrove. Martedì 11. Al Nord: peggiora con piogge via via più diffuse in serata. Al Centro: peggiora in Toscana, in serata anche in Sardegna. Al Sud: piogge su Campania e Gargano, ma solo al mattino. Mercoledì 12. Al Nord: maltempo un po’ ovunque. Al Centro: maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: maltempo in Campania, piogge sparse altrove. Tendenza: giovedì e venerdì con maltempo al Centro-Nord, sole e via via più caldo al Sud. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)