9.6 C
Firenze
sabato 3 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pioggia nel primo weekend 2026, meteo Epifania con neve in pianura

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il primo weekend del 2026 è all’insegna del maltempo in Italia. Il quadro meteo, tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, è destinato a peggiorare con la pioggia a dominare progressivamente la scena soprattutto al Centro: ombrelli aperti dal Lazio all’Umbria, dalla Campania alle Marche a causa dello ‘scontro’ tra aria umida proveniente dal Nord Africa e aria fredda di origine polare.  

Il maltempo si intensificherà nel corso di domenica 4 gennaio, con un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche. La pioggia condizionerà il meteo in Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Le precipitazioni si allargheranno anche al Meridione, con temporali anche su Gargano, Sardegna, Calabria e Campania. Ancora neve sugli Appennini, sempre intorno ai 1500 metri. 

Nel duello tra aria umida e aria fredda, quest’ultima è destinata ad avere la meglio all’inizio della prossima settimana, che segnerà una nuova svolta decisamente invernale verso l’Epifania. L’avvicinamento al 6 gennaio, che chiude le festività, sarà caratterizzato da un crollo delle temperature e dall’arrivo della neve in abbondanza, in particolare al Nord, non solo in quota ma anche in pianura tra Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.6 ° C
9.9 °
8 °
73 %
4.6kmh
20 %
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
6 °
Mar
4 °
Mer
-0 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (750)Eurofocus (26)sport (23)demografica (20)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati