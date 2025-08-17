32.5 C
“Piove?”. “No, ti ho sputato…”: Swiatek e l’intervista surreale

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Piove?”. “No, ti ho sputato…”. Iga Swiatek domina la semifinale del torneo Wta di Cincinnati e si dedica all’intervista post-partita. La tennista polacca, numero 3 del tabellone, in semifinale supera la kazaka Elena Rybakina per 7-5, 6-3 in 1h38′. Dopo il successo, consueto appuntamento con il microfono in campo. Qualcosa, però, non va per il verso giusto.  “Cosa pensi in vista della finale?”, la domanda dell’interlocutore. “Aspetta, piove?”, dice Swiatek guardandosi intorno alla ricerca di spiegazioni. In realtà c’è il sole, non si tratta di maltempo: “Ho sentito qualcosa…”, aggiunge l’atleta. “No, no, probabilmente sono io che ti ho sputato mentre ti facevo una domanda”, la ‘rivelazione’ dell’intervistatore che, tra le risate del pubblico non sembra convincere Swiatek. “E’ un aereo”, la seconda spiegazione dell”anchorman’, che prova a chiudere il caso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

