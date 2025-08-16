Pippo Baudo, Alba Parietti: “Sei stato più grande”

33.6 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
(Adnkronos) – “Con te si chiude definitivamente un’epoca. Sei stato il più grande, sei stato la Televisione”. Alba Parietti rende omaggio a Pippo Baudo, morto oggi 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. “Il maestro di tutti: duro, esigente, ma capace di dare enormi possibilità. Io ti sarò sempre grata, nel bene e nel male, per avermi voluta, per avermi anche combattuta, ma soprattutto per avermi insegnato tanto”, scrive Parietti su Instagram. Parietti, che proprio con Baudo ha condiviso palchi iconici come quello del Festival di Sanremo, lo descrive come una figura monumentale e imprescindibile del suo percorso. “Mi dispiace, Pippo. Mi dispiace sinceramente. Mi dispiace non esserci, perché so che tutti avrebbero voluto celebrarti. Sono attonita e disorientata. Sei stato uno di quei padri difficili e straordinari, di cui però sarà impossibile fare a meno. Una montagna impossibile da scalare. Ciao Pippo, buon viaggio”. E conclude: “Mancherai a questa televisione, ai telespettatori, e tanto anche a tutti noi che l’abbiamo fatta e che ti dobbiamo dire grazie”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

