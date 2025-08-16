33.6 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pippo Baudo, Max Giusti: “Era la verità, se lo diceva lui era vero per tutti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Stasera se ne va un pezzo di storia del nostro paese”. Così Max Giusti commenta all’Adnkronos la scomparsa di Pippo Baudo, morto oggi 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. “Io sono cresciuto con la sua televisione, un uomo che ad un certo punto con le sue trasmissioni, era diventato un punto di riferimento. Dal piccolo schermo, ha rassicurato il paese nei momenti più critici, quelli dell’austerity, gli anni di piombo. Pippo Baudo era lì, quando cambiavano i costumi del nostro paese, e spesso di questo cambiamento di costumi ne è stato anche il fautore”, dice. Per Giusti, “Pippo Baudo era la verità. la frase che mi viene in mente è quella che dicevano i nostri nonni: ‘È vero perché lo ha detto Pippo Baudo’. Le cene con lui erano l’opportunità di arricchirsi di aneddoti e racconti di un uomo che ci ha accompagnato sempre in ogni momento”. E conclude: “Quando Pippo iniziava a raccontare tutti eravamo in silenzio e prendevamo dalle sue labbra, perché quello che diceva non era mai banale. Ad avercene di Pippo Baudo oggi.. ho iniziato a vedere la televisione con lui e con lui ho iniziato a farla. Grazie per tutto Pippo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.6 ° C
34.6 °
31.5 °
31 %
4.6kmh
0 %
Sab
31 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (16)incidente (14)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (12)incendio (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati