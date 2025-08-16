33.6 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pippo Baudo, Nancy Brilli: “Un vero maestro, ti faceva sentire una star”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ci sono persone che definiscono il termine Maestro. Pippo era uno di loro. Non c’era prima, non c’è stato dopo, qualcuno che, presentandoti, ti facesse sentire così star. Potevi essere Freddy Mercury o un Ciro Cocozza qualunque. E amava davvero il suo lavoro, e lo conosceva profondamente”. Così Nancy Brilli commenta all’Adnkronos la morte di Pippo Baudo. Un’eredità, secondo l’attrice, impossibile da replicare: “Negli anni ho visto diversi aspiranti pippibaudi, ma era irraggiungibile. Anche quando gliene dicevano di tutti i colori”. E conclude: “Magister praeclarissimus, ce ne fossero, di professionisti così”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.6 ° C
34.6 °
31.5 °
31 %
4.6kmh
0 %
Sab
31 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (16)incidente (14)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (12)incendio (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati