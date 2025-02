Pippo Baudo ricompare sui social: sorridente con Tullio Solenghi e Massimo Lopez

(Adnkronos) –

Pippo Baudo è ricomparso sui social in uno scatto in cui posa sorridente e felice accanto a Tullio Solenghi e Massimo Lopez. I due amici storici del conduttore televisivo sono andati a fargli visita nella sua abitazione. Un'occasione per aggiornare i fan sulle condizioni di salute del conduttore, che oggi ha 88 anni. "Oggi visita affettuosa al nostro Pippo", ha scritto Massimo Lopez a corredo dello scatto in cui compare abbracciato allo storico conduttore Pippo Baudo e a Tullio Solenghi. Una foto che tranquillizza sulle condizioni di salute del conduttore dopo le indiscrezioni su un incidente domestico avuto all'inizio del 2025. Notizia che lo stesso conduttore aveva smentito, dichiarando di stare bene. Recentemente, Pippo Baudo aveva commentato le parole di Carlo Conti sulla conduzione del Festival di Sanremo 2025: "Per me il festival è baudiano, perché Baudo ci ha insegnato a farlo in questo modo". Baudo detiene attualmente il record di conduzioni del festival, avendone presentati ben 13. Parole che Pippo Baudo, sentito dall'Adnkronos, ha voluto così commentare: "Sono molto contento, mi fa veramente piacere".