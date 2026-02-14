Pisa, 25enne ucciso a colpi di pistola mentre era in auto

(Adnkronos) –

Omicidio prima dell’alba a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. La vittima è un 25enne di origine albanese, ucciso intorno alle ore 5.30 mentre si trovava a bordo di un’auto nel centro del paese.

Il giovane stava rientrando da una serata trascorsa con due amici quando, secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava sarebbe stato affiancata da un’altra vettura dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Almeno tre gli spari uditi dai residenti della zona. Fatale la ferita inferta al collo del giovane.

L’agguato è avvenuto in via della Repubblica, in pieno centro abitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’assassinio. Al momento non si esclude alcuna pista.

