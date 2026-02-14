9.7 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pisa, 25enne ucciso a colpi di pistola mentre era in auto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Omicidio prima dell’alba a Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. La vittima è un 25enne di origine albanese, ucciso intorno alle ore 5.30 mentre si trovava a bordo di un’auto nel centro del paese. 

Il giovane stava rientrando da una serata trascorsa con due amici quando, secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava sarebbe stato affiancata da un’altra vettura dalla quale sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Almeno tre gli spari uditi dai residenti della zona. Fatale la ferita inferta al collo del giovane. 

L’agguato è avvenuto in via della Repubblica, in pieno centro abitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’assassinio. Al momento non si esclude alcuna pista. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.7 ° C
10.6 °
8.8 °
67 %
1.8kmh
100 %
Sab
12 °
Dom
15 °
Lun
12 °
Mar
14 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1399)ultimora (1230)sport (67)Eurofocus (55)demografica (47)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati