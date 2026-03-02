13.3 C
Firenze
lunedì 2 Marzo 2026
Pisa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Trasferta di campionato per il Bologna. Oggi, lunedì 2 marzo, i rossoblù sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – all’Arena Garibaldi nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Brann ai playoff di Conference League, che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale, mentre nell’ultima giornata di campionato aveva vinto con lo stesso risultato contro l’Udinese. Il Pisa invece nell’ultimo turno è stato battuto dalla Fiorentina 1-0 al Franchi. 

 

La sfida tra Pisa e Bologna è in programma oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Marin, Iling Junior; Moreo, Durosinmi. All. Hiljermark 

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All. Italiano 

 

Pisa-Bologna sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

