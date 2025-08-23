Pisa, muore dopo trattamento estetico: si indaga su iniezione illegale

(Adnkronos) – “Mirella, che abitava a Pisa, è morta dopo tante sofferenze, dopo un’iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone”. Lo denuncia sui social Regina Satariano, presidente del consultorio transgenere di Torre del Lago in provincia di Lucca, secondo la quale la donna sarebbe morta in seguito a un trattamento estetico illegale. La vittima, dopo l’assunzione della sostanza, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è deceduta nei giorni scorsi. “Da anni lotto contro questa piaga del silicone industriale, – prosegue Satariano – che ha lasciato un’altra povera vittima. Chiediamo che venga fatta luce su questo caso e che le autorità competenti verifichino quanto è accaduto. L’associazione, se necessario, si costituirà parte civile”. La polizia sta indagando per ricostruire le cause della morte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)