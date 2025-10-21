18.4 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Plasmaderivati, Marra (Cidp): “Programmazione stabile per evitare carenze”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Chiediamo di avere sicurezza, certezza e continuità nella terapia. Durante il Covid abbiamo capito che tutto ciò non è affatto scontato, non è affatto certo, e che la disponibilità di plasma dipende molto dai donatori italiani e, soprattutto, dal mercato internazionale, in particolare da quello americano. Per questo chiediamo una programmazione stabile sulla disponibilità di immunoglobuline, per gestire eventuali carenze o situazioni critiche. Al contempo, chiediamo una maggiore valorizzazione della donazione volontaria, gratuita e ripetuta da parte dei donatori italiani, con una forte azione di stimolo affinché questa pratica continui e cresca”. Così Massimo Marra, presidente Cidp Italia – Associazione pazienti con neuropatie disimmuni, partecipando oggi al digital talk dedicato al tema della disponibilità di plasma in Italia, realizzato da Adnkronos. 

“I pazienti che rappresentiamo – spiega Mara – sono persone affette da polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante e neuropatie disimmuni”, che derivano cioè da un’alterazione del sistema immunitario, “e dipendono interamente dai plasmaderivati per mantenere la propria autonomia e, spesso, la propria qualità della vita”. Centrale, per l’associazione, è raggiungere “l’autosufficienza nel fabbisogno di plasma, ma anche l’appropriatezza: ci sono pazienti in situazioni cliniche uguali che in alcune parti d’Italia hanno accesso alle immunoglobuline, mentre in altre no. Questo non è accettabile – afferma – Le regioni con una grande raccolta di plasma, quelle che superano i 23-24 kg per 1.000 abitanti, sono sostanzialmente autosufficienti nel consumo delle terapie”. Ma esiste una grande differenza in questo dato tra il Centro-Nord e il Sud, dove il valore è più ridotto.  

Infine, per Marra, serve “programmazione: sapere che il farmaco c’è e ci sarà. E’ preoccupante – conclude – che a ottobre inoltrato non sia ancora stato approvato il Piano nazionale per l’autosufficienza del 2025”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
19.3 °
17.8 °
91 %
3.1kmh
40 %
Mar
18 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2097)ultimora (1382)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati