Platini torna alla Juve? Michel smentisce: “Nessuno mi ha chiamato”

Michel Platini torna alla Juventus? Nelle ultime ore sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui l’ex centrocampista francese, oggi dirigente, potrebbe tornare a Torino come presidente. Voci però smentite dallo stesso Platini: “Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun contatto con nessuno”, ha detto in occasione della 20ma edizione del Golf Cup, evento benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro. “Già 40 anni fa l’avvocato Agnelli mi aveva chiesto di restare, gli dissi di no perché volevo tornare a casa ma sono onorato che dopo 40 anni si pensi ancora a me”, ha aggiunto Platini, che tra poche settimane compirà 70 anni: “sto bene, ho una bella vita e non è facile cambiarla a 70 anni”. L’ex presidente della Uefa ha parlato della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato: “Non è finita, dobbiamo aspettare le motivazioni scritte che arriveranno a metà giugno, dopo può darsi che ci sarà un appello al tribunale federale in Svizzera per sapere se la faccenda è chiusa”, ha spiegato Platini, “per me la faccenda non doveva mai cominciare, si è chiusa 10 anni dopo, dunque non è stata una cosa molto simpatica. In funzione delle motivazioni vedremo come sarà il contropiede dopo”. Un’ultima battuta Platini l’ha dedicata al possibile ritorno sulla panchina bianconera di Antonio Conte, fresco di Scudetto con il Napoli: “Antonio Conte è campione d’Italia con il Napoli, penso sia un uomo importante della Juve, non voglio immischiarmi nelle dinamiche dei bianconeri e penso che anche Tudor sia stato un buon allenatore: per la Juve è comunque molto importante avere buoni giocatori se vuole vincere”. “Non sono mai stato un grande innamorato del lavoro degli allenatori: penso che siano i giocatori che fanno la storia di una società non gli allenatori anche se qualcuno è più bravo di altri”, ha concluso Platini, “dunque se Conte ritorna penso che sarebbe una figura giusta per la Juve. Euello che ha fattoin bianconero è bellissimo, così come quello che ha fatto con il Napoli”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)