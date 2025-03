Pnrr, Baldoni (Mit): “Usato per ammodernare portale Pa e dare slancio a innovazione”

(Adnkronos) – “Fondi del Pnrr sono stati impiegati dal ministero per ammodernare il portale Pa e agevolare lo slancio verso l’innovazione”. Lo afferma Francesco Baldoni, direzione generale per la digitalizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), intervenendo in collegamento all’incontro ‘Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture ferroviarie: digital twin, sostenibilità, manutenzione predittiva e Bim’, svoltosi al Politecnico di Milano e organizzato dal Cifi – Collegio ingegneri ferroviari italiani, in collaborazione con il dipartimento di Energia dell’Ateneo e Harpaceas. L’impegno nella digitalizzazione del Mit viaggia su due direttrici, la prima è “la partecipazione dell’Italia a partire dal 2024 al progetto europeo TwinEu, che mira a creare un concetto di ‘gemello digitale’ (il digital twin) pan-europeo, basato sulla federazione di digital twin locali, per operare in modo affidabile, resiliente e sicuro sulle infrastrutture energetiche, favorendo al contempo l’accelerazione della diffusione delle fonti rinnovabili in Europa”. La seconda “è l’aggiornamento nella Pa che richiede, a partire da quest’anno e per le gare superiori ai 2 milioni di euro, di definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali, con particolare riferimento al Bim – Building information modeling, cioè la progettazione digitale delle opere”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)