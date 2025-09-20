26.3 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Politica, Conte alla Link: “Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Non ho mai detto di venire dal sud Italia in maniera generica, ma ho sempre rivendicato le mie origini riferite alla semplicità anche di fronte a personalità come Xi Jinping e Trump”. Lo afferma il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”. “Oggi è impossibile per voi ragionare verso una condizione di vita non connessa. Pensate cosa può aver significato crescere in provincia, con la costruzione di un percorso accademico che mi ha portato a Roma da fuorisede, con mille difficoltà correlate. Secondo Conte è importante “costruirsi una stabilità economica e professionale anche fuori dal mondo della politica – aggiunge – per non dover dipendere completamente dagli emolumenti dati dall’eventuale carriera istituzionale”. “Il mio percorso di studi e la mia preparazione giuridica – conclude – è stata fondamentale per affrontare le sfide che ho dovuto affrontare come politico, se penso soprattutto al periodo di decisioni eccezionali che abbiamo dovuto affrontare durante la pandemia Covid, quando eravamo il Paese più colpito a livello europeo’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.3 ° C
29.3 °
25.8 °
63 %
0.5kmh
0 %
Sab
28 °
Dom
29 °
Lun
24 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati