Politica, Renzi alla Link: “Non ringraziate per le possibilità, prendetevi lo spazio da soli”

(Adnkronos) – “Le opportunità e gli spazi dovete prenderveli da soli. La politica è compromesso e corrisponde a stare con le mani nel fango, sappiatelo”. Lo afferma il Presidente di Italia Viva Matteo Renzi alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”. “Dante Alighieri amava Firenze e, seppur non corrisposto, non ha mai rinunciato a fare politica per Firenze anche a distanza, da Ravenna. Parlando della mia esperienza posso dirvi che sono stato il Presidente del Consiglio più giovane, è vero, ma se guardate bene il secondo nel ranking è Mussolini, anche se devo dire che io e lui abbiamo fatto una fine diversa. Eravamo otto uomini ed otto donne, che volevano veramente voltare pagina. Eravamo in una situazione devastante – aggiunge – se penso alla prima telefonata da Presidente con Obama, che mi disse che avremmo presto fatto la stessa fine della Grecia”. “Dovrete saper vincere quella che Montanelli chiamava ‘la sfida dello specchio’. Quando vai a letto la sera sei carico di responsabilità e ti accorgi che puoi avere tutte le competenze del mondo – conclude – ma che senza coraggio e passione non sarai mai un politico degno di tal nome”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

