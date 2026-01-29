9.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Poliziotto aggredito dopo gol Juve, ultras laziale condannato a 3 anni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un tifoso laziale condannato a tre anni in rito abbreviato per l’aggressione a un poliziotto avvenuta allo stadio Olimpico nel corso della semifinale di Coppa Italia Lazio-Juventus disputata il 23 aprile 2024. La sentenza è stata emessa dal gup di Roma che ha dato il via libera ad altri 4 patteggiamenti a un anno e mezzo nei confronti di altrettanti ultras biancoazzurri. I cinque tifosi sono accusati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare gli imputati, in concorso con un altro tifoso laziale che era stato arrestato in flagranza e per il quale si è proceduto separatamente, “in concomitanza del gol della squadra juventina, impugnando alcuni di loro tra le mani le cinture dei pantaloni” si legge nel capo di imputazione, tentando di raggiungere il settore dei tifosi bianconeri, aggredirono un poliziotto che si era frapposto per impedire lo scontro tra le due tifoserie.  

L’agente, assistito in giudizio dall’avvocato Giorgio Beni, fu “brutalmente malmenato con calci, pugni, spintoni e cintate” riportando un “trauma craniofacciale con ferite multiple al volto, contusione alla mano destra, e punti di sutura su labbro e fronte” con una prognosi 15 giorni. Per il giudice “tutti gli imputati hanno partecipato all’azione (la visione delle immagini restituisce plasticamente la realtà dei fatti), anche semplicemente incitando i compagni concorrenti nei reati, con la conseguenza che, prescindendo dai materiali autori delle più volente aggressioni con una cinta di pelle, va ravvisata a loro carico la responsabilità penale come un logico e prevedibile sviluppo causale della progressione criminosa avvenuta”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.2 ° C
9.8 °
7.8 °
71 %
1.5kmh
75 %
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1544)ultimora (1366)sport (72)Eurofocus (62)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati