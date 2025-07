Polonara torna a casa dopo il primo ciclo di cure per la leucemia

(Adnkronos) –

Achille Polonara ha finito il primo ciclo di cure per la leucemia e dopo due mesi torna a casa per qualche giorno. “Ci sei mancato tanto”, “Sempre con il sorriso”, così si legge sui cartelloni colorati realizzati dai suoi figli per dargli il bentornato a casa. A mostrare l’ingresso pieno di palloncini colorati e la gioia dei bambini che riabbracciano Achille Polonara appena sceso dalla macchina è la compagna Erika Bufano con un video condiviso sui social network. “Primo ciclo finito. Finalmente dopo due mesi si torna a casa qualche giorno. Ti amiamo tanto papino nostro”, scrive. A comunicare la diagnosi del giocatore 33enne era stata la sua squadra, la Virtus Bologna, a metà giugno. “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto a ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide”, si leggeva nel comunicato, in cui veniva anche spiegato che l’atleta era stato ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)