Polonara torna a casa e trova… Bruno Barbieri: la sorpresa per Achille

(Adnkronos) –
Sorpresa per Achille Polonara. Il cestista azzurro è tornato a casa dopo il trapianto di midollo osseo e il comaper 10 giorni per combattere la leucemia mieloide diagnosticatagli lo scorso giugno. Ad attendere il giocatore, che ha firmato per la Dinamo Sassari, infatti c’era Bruno Barbieri, che ha preparato per lui un pranzo di bentornato con il suo piatto preferito, i tortellini alla panna. 

Una sorpresa organizzata da Nicolò De Devitiis e andata in onda nell’ultima puntata delle Iene di martedì 11 novembre. Il servizio testimonia il ritorno a casa del campione e l’abbraccio con i suoi figli, Achille Jr. e Vittoria, che lo attendevano con trepidazione, oltre al coraggio della moglie Erika Bufano, che lo ha sostenuto in ogni momento. 

Il tutto è stato documentato anche da un post Instagram di De Devitiis, che pubblicato un carosello di foto sul proprio profilo scrivendo: “Bentornato finalmente a casa Achillone!! A Le Iene il rientro definitivo a casa con due sorprese speciali”.  

 

