Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: “Atto di aggressione”

(Adnkronos) – Le forze armate polacche hanno abbattuto nella notte droni russi entrati nello spazio aereo della Polonia durante un attacco alla vicina Ucraina e che ”avrebbero potuto rappresentare una minaccia”. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk su ‘X’ affermando di aver informato la Nato dell’accaduto. Tusk ha anche convocato una riunione di emergenza con i responsabili della sicurezza, presieduta dal presidente della Polonia Karol Nawrocki. ”La sicurezza della nostra Patria è la massima priorità e richiede una stretta cooperazione”, ha scritto su ‘X’. 
L’esercito polacco ha condannato le molteplici violazioni del suo spazio aereo definendole un “atto di aggressione” e affermando di aver individuato una dozzina di droni e di averne abbattuti alcuni. “In seguito all’attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti di tipo drone”, ha dichiarato sui social media il comando operativo delle forze armate polacche. “Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una vera minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini”, prosegue il post.  Il presidente russo Vladimir ”Putin sta mettendo alla prova l’Occidente” e continuerà a farlo ”se non ci sarà una risposta forte” alle sue azioni, ha dichiarato su ‘X’ il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha commentando l’incursione. Kiev ha poi chiesto all’Europa di dare una ”risposta forte” per evitare che simili violazioni si ripetano. “Putin continua a intensificare l’escalation, ad ampliare la sua guerra e a mettere alla prova l’Occidente”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino. “Una debole risposta oggi non farà che provocare ulteriormente la Russia, e i missili e i droni russi voleranno ancora più lontano in Europa”, ha aggiunto.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

