Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Polonia, bomba devasta la linea Varsavia-Lublino. Tusk: “E’ sabotaggio”

Una bomba è esplosa lungo la tratta ferroviaria Varsavia-Lublino, in Polonia. A darne notizia è stato su X il premier polacco, Donald Tusk che parla di “un atto di sabotaggio senza precedenti che colpisce direttamente la sicurezza dello Stato polacco e dei suoi civili”. “Sulla tratta Varsavia-Lublin (presso il villaggio di Mika) si è verificato un atto di sabotaggio. L’esplosione di un ordigno ha distrutto i binari ferroviari. Sul posto stanno lavorando i servizi di sicurezza e la procura. Sulla stessa tratta, più vicino a Lublin, sono stati riscontrati altri danni”. 

Tusk ricorda che “questa tratta è di fondamentale importanza anche per la consegna degli aiuti all’Ucraina. Prenderemo i responsabili, chiunque essi siano”, ha affermato i primo ministro che ha postato le foto mentre visitava il luogo dell’evento con il ministro dell’Interno, Marcin Kierwiński, e il coordinatore dei servizi speciali, Tomasz Siemoniak. 

Condividendo un confine di 535 chilometri con l’Ucraina, la Polonia ha svolto il ruolo di snodo chiave per la fornitura di assistenza militare alleata a Kiev. La polizia locale ha dichiarato che il macchinista di un treno ieri aveva segnalato danni alla linea ferroviaria. L’esplosione è avvenuta nei pressi del villaggio di Mika, nella provincia della Masovia, a circa 130 chilometri dal confine tra Polonia e Ucraina. Secondo Tusk, l’esplosione avrebbe probabilmente dovuto far saltare in aria un treno. Le autorità polacche hanno avviato un’indagine sull’incidente e stanno ispezionando un altro tratto della ferrovia, anch’esso danneggiato. 

Varsavia ha lanciato l’allarme per i crescenti casi di sabotaggio e attività di spionaggio che hanno interessato la Polonia negli ultimi anni, con numerosi incidenti collegati ai servizi segreti russi o bielorussi. La Polonia ha affermato che la Russia ha intensificato le operazioni ibride contro il Paese a causa del sostegno polacco a Kiev nella guerra con Mosca. 

