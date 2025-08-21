21.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Polyssia-Fiorentina, oggi andata playoff di Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

REDAZIONE
(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo. Oggi, giovedì 21 agosto, la squadra di Stefano Pioli affronta in trasferta a Presov gli slovacchi del Polyssia nel playoff d’andata di Conference League. Per i viola è il primo impegno ufficiale della stagione. Il ritorno si giocherà il 28 agosto a Reggio Emilia, a causa dei lavori di ristrutturazione allo stadio Artemio Franchi. Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni della partita di oggi tra Polyssia e Fiorentina, con calcio d’inizio alle 20: 
Polyssia (4-3-3) Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All: Rotan. 
Fiorentina (3-4-2-1) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Dzeko; Kean. All. Pioli. Il playoff d’andata di Conference League tra Polyssia e Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (202). La partita sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

