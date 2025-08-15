23.6 C
Firenze
venerdì 15 Agosto 2025
Ponte Ferragosto tra sole, caldo ed acquazzoni: poi la svolta

(Adnkronos) – Weekend di Ferragosto con l’anticiclone africano Caronte, tra sole, caldo ed acquazzoni; poi la prossima settimana la svolta, con temperature in discesa. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma ancora il picco di Caronte, che porta il caldo canicolare. Ecco le temperature di Ferragosto 2025: Firenze e Prato 38°C, Alessandria, Asti, Cremona, Ferrara, Mantova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Terni e Verona 37°C, Bologna, Grosseto, Lucca, Milano, Novara e Roma 36°C: clamoroso, il caldo delle città del Centro-Nord supera quello del Sud a Ferragosto! Tutta colpa (o merito) di una leggera area instabile in quota, centrata sul Tirreno meridionale, che causa, e causerà, un parziale aumento della copertura nuvolosa e qualche rovescio in più sulle regioni del Sud. Nel dettaglio, il tempo a Ferragosto vedrà la prima parte della giornata serena salvo locali addensamenti sul Mar Tirreno settentrionale e sull’Appennino centro-meridionale; dal primo pomeriggio si svilupperanno rapidamente dei cumulonembi, capaci di portare rovesci e qualche temporale specie sull’Appennino centro-meridionale e sulle Alpi centro-orientali. Qualche acquazzone scenderà anche dalle montagne verso le pianure adiacenti, in particolare tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia orientale. Vivremo dunque un Ferragosto tra sole e caldo con acquazzoni specie nel Lazio, al Sud e sulle montagne; sabato 16 sarà molto simile con temperature massime ancora sui 37-38°C al Centro-Nord e rovesci soprattutto al Sud, a tratti intensi tra Sicilia e Calabria. 
Domenica 17 agosto sarà l’ultimo giorno con Caronte assoluto protagonista: le massime raggiungeranno al più 37°C a Terni, 35°C a Benevento, Foggia, Grosseto, Roma, Taranto e Viterbo; Alessandria, Cremona, Firenze, Frosinone, Livorno, Lucca, Milano, Nuoro, Parma, Pavia, Piacenza, Prato e Roma si fermeranno a 34, una temperatura elevata ma nulla in confronto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni. Anche domenica registreremo dei momenti temporaleschi montani nel pomeriggio, seppur in misura minore rispetto al sabato, ma dalla sera alcuni forti rovesci potrebbero scendere verso la Pianura Padana: sarà il segno del lento declino di Caronte, graduale anche lunedì e martedì, poi definitivo da mercoledì con l’ingresso di una forte perturbazione atlantica. In sintesi, vivremo un Ferragosto e un weekend tra sole, caldo e acquazzoni poi, dalla prossima settimana, un iniziale leggero calo delle temperature sarà seguito da un crollo tra mercoledì e giovedì a causa di tante piogge verso il Nord e il Centro: pensate, a metà della prossima settimana si prevedono 28-30°C di massima a Roma e Milano. Quelle che erano le temperature minime diventeranno le temperature massime: torneremo a respirare, al caro prezzo di qualche ombrellone chiuso e di qualche ombrello aperto. 
NEL DETTAGLIO
 
Venerdì 15. Al Nord: sole e caldo intenso; temporali sulle Alpi centro orientali. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali in montagna. Al Sud: soleggiato, ma con frequenti temporali nel pomeriggio. 
Sabato 16. Al Nord: sole e caldo intenso; temporali più presenti sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna. Al Sud: temporali diffusi in Sicilia, Calabria, su Appennini e zone vicine. 
Domenica 17. Al Nord: sole e caldo; temporali sulle Alpi, dalla sera verso la pianura. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna. Al Sud: occasionali temporali su Appennini e zone vicine, sole e caldo altrove. 
TENDENZA: temperature in graduale diminuzione, perturbazione atlantica da mercoledì 20. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

