Ponte sullo stretto di Messina, via libera Mase al progetto

(Adnkronos) –

Il progetto del Ponte sullo stretto ottiene il via libera del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. È quanto si apprende da fonti del Mase. Secondo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si tratta di “un altro fondamentale passo in avanti”. Secondo Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde “siamo di fronte a un vero e proprio blitz contro il diritto europeo, in particolare contro la direttiva Habitat. L’approvazione da parte della CTVIA-VAS del MASE del parere ambientale per le aree di protezione speciale che verranno aggredite dal progetto del Ponte sullo Stretto rappresenta una forzatura inaccettabile. Per non modificare il progetto – come previsto invece dalla direttiva Habitat – si è approvata l’autorizzazione ambientale, eludendo le norme europee”. “La Commissione – continua Bonelli nella nota – non può limitarsi a prendere atto della semplice dichiarazione del governo sull’assenza di alternative, come riportato nella delibera di approvazione delle IROPI dello scorso 9 aprile. Avrebbe invece dovuto valutare puntualmente, e con pari livello di dettaglio, le potenziali incidenze delle diverse soluzioni alternative sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, che il progetto del Ponte mette seriamente a rischio. Questo non è stato fatto né ora, né nella precedente fase di valutazione appropriata”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)