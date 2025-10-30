18.8 C
Firenze
giovedì 30 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: “Valutati solo profili giuridici”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corte dei conti, “tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del ‘Ponte sullo stretto’, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera”. Lo fa sapere la Corte dei Conti in una nota. “Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati” conclude la Corte dei Conti. 

 

Per affrontare la questione, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato per questa mattina una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi alla quale è presente il ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. In una nota si spiega che al momento Salvini è al Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti. L’obiettivo – si sottolinea – “è trovare una soluzione per far partire i lavori”. “Il Vicepremier e Ministro è determinato” riferisce il Mit. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.8 ° C
19.6 °
18.4 °
82 %
4.1kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
20 °
Dom
20 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1793)ultimora (1450)vid (137)sport (68)tec (33)Lav (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati