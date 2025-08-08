25.2 C
Firenze
venerdì 8 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Intestarlo a Berlusconi? E’ un grande ma ha già Malpensa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “A chi mi piacerebbe intestare il Ponte sullo Stresso di Messina? Mi piacerà chiederlo a italiani”. Così risponde il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, alla domanda sul ‘nome’ con cui battezzare il futuro ponte. E rispetto ai ‘rumors’ secondo cui possa essere quello di Silvio Berlusconi, il vicepremier dice: “Berlusconi è un grande e nel Ponte ha creduto e lavorato, ma ha già l’aeroporto di Malpensa…”. Poi, parlando degli espropri per la costruzione del Ponte, Salvini spiega: “Saranno circa 400, su entrambe le sponde, e saranno indennizzati anche con una quota maggiore rispetto all’usuale, e quindi penso che tutti avranno soddisfazione”.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.4 °
23.7 °
65 %
0.7kmh
0 %
Ven
35 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °
Mar
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)Eugenio Giani (12)Pisa Sporting Club (10)polizia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati