Firenze
venerdì 31 Ottobre 2025
Ponte sullo Stretto, Salvini: “Toni più bassi? Non mi interessano gli scontri”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Toni più bassi sul Ponte dopo il pronunciamento della Corte dei conti? Perché lo voglio fare, non mi interessano gli scontri”. Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Rai 1 Radio Anch’io, parlando del Ponte di Messina. “Il ponte unisce 5 milioni di italiani all’Italia”, ha poi detto il ministro delle Infrastrutture.  

Il Ponte, aveva spiegato Salvini all’indomani della ‘bocciatura’ della Corte dei Conti, comunque si farà. “La maggioranza è compatta. Andiamo avanti con il progetto e siamo convinti che, dopo 160 anni, i cantieri partiranno”, le parole dopo il no al visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. “Abbiamo appena concluso una riunione con Meloni e Tajani, che mi hanno dato mandato di proseguire lungo il percorso che vi ho appena illustrato. Ci tengo a dire ai siciliani e ai calabresi, ma anche a tutti gli italiani, che andiamo avanti. Ci viene richiesto un supplemento di produzione e di documentazione: lo faremo. Abbiamo aspettato un secolo, aspetteremo un secolo e due mesi”. ﻿ 

Salvini si è detto “assolutamente tranquillo e determinato”. “Abbiamo già calendarizzato i prossimi passi – spiega – al primo Consiglio dei ministri, nei prossimi giorni informerò i colleghi su come intendiamo procedere. L’obiettivo è mettere in sicurezza i fondi necessari per quest’opera, che siamo decisi a portare avanti. Attendiamo con la massima serenità i rilievi della Corte dei Conti, ai quali siamo convinti di poter rispondere punto per punto”. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

