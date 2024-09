Pontecagnano, investita e uccisa su litoranea: si costituisce automobilista

(Adnkronos) – Tragedia lungo la litoranea a Pontecagnano Faiano nel salernitano. Una 59enne è stata investita e uccisa nella tarda serata di ieri, mentre attraversava la strada nei pressi di un hotel. L’automobilista si è costituito. Sul caso indagano i carabinieri. L’auto pirata non si sarebbe fermata e l’automobilista si è presentato spontaneamente in caserma in mattinata. La sua posizione è al vaglio, anche perché non avrebbe prestato soccorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)