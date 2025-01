Porti, a Civitavecchia avanzano lavori per antemurale diga foranea

(Adnkronos) – Procedono spediti i lavori di realizzazione del prolungamento dell’antemurale Cristoforo Colombo che vedrà la diga foranea del Porto di Civitavecchia estendersi per ulteriori 400 metri in direzione nord ovest. Sono in corso i lavori di realizzazione dello scanno di imbasamento (dove poggeranno i cassoni in calcestruzzo) con lo sversamento in mare del nucleo della scogliera costituita da massi di pezzatura ricompresa tra i 5 e i 1000 Kg. A breve verrà avviata la prefabbricazione dei cassoni in cls costituenti il corpo centrale della diga foranea di dimensioni 40x28x25 m. “Tengo a sottolineare – dichiara il presidente dell’AdSP Pino Musolino – che stiamo rispettando tutti i tempi programmati per realizzare opere che doteranno il porto di Civitavecchia di infrastrutture adeguate e compatibili per il rilancio del settore portuale, con un occhio sempre attento alla transizione ecologica, alla sostenibilità e all’impatto ambientale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)