Porti, a Gaeta la Leonardo da Vinci, maxi posacavi di Prysmian

(Adnkronos) – Nel porto di commerciale di Gaeta è da giorni operativa sulla banchina Salvo d’Acquisto la nave posacavi Prysmian Leonardo da Vinci, una delle più grandi navi al mondo operativa in questo servizio gestito dalla società Futura. “Vale la pena ricordare che – sottolinea Pino Musolino Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale- abbiamo fatto arrivare, grazie ad un lavoro condiviso, nello scalo pontino La Leonardo da Vinci che è una nave DP 3 costruita per i lavori di installazione cavi più impegnativi al mondo, un traffico molto importante che come AdSP abbiamo da subito intercettato fornendo, nei limiti ovviamente delle norme e dell’ordinamento, concedendo spazi e banchina nel porto di Gaeta a tempo di record”. Con i suoi due caroselli da 10.000 tonnellate e una capacità di carico di 7.000 tonnellate e il suo argano in grado di sostenere una tensione massima di 100 tonnellate, la nave Leonardo da Vinci è equipaggiata per la posa di cavi di potenza a profondità fino a 3.000 m. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)