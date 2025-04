Porti, a Seatrade Musolino (AdSP MTCS) sigla protocollo d’intesa con porti della Florida

(Adnkronos) – Nella giornata conclusiva al Seatrade di Miami il Commissario Straordinario dell’AdSP Mtcs Pino Musolino ha comunicato agli armatori e agli altri operatori del settore che anche per il 2026 potranno continuare ad utilizzare anche la banchina 25 sud e che, in concomitanza con i lavori infrastrutturali che si stanno realizzando in porto, le banchine 33 e 34 saranno utilizzate di volta in volta in funzione della domanda e della disponibilità pianificata, sia per il ro/ro, per il commerciale che per il segmento crociere. “Abbiamo sottoscritto insieme ad Assoporti e ai porti italiani un protocollo d’intesa – ha inoltre spiegato Musolino – con i 16 porti della Florida, il dipartimento del commercio e il dipartimento dei trasporti della Florida. L’accordo permetterà di scambiare informazioni su buone pratiche, fare formazione per ampliare le conoscenze e le competenze dei funzionari e dei dirigenti sia in Italia che in Florida in diversi ambiti, promuovere gli scambi commerciali tra i due stati, scambiare informazioni sulle nuove tecnologie, creare partnership con le università e scuole per preparare gli studenti ad entrare nel campo dell’economia del mare e promuovere l’ottimizzazione delle procedure doganali e la promozione di programmi di formazione congiunta per migliorare il commercio”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)