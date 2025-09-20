32.4 C
Porti, AdSP Mtcs: primo incontro tra commissario straordinario e organizzazioni sindacali

(Adnkronos) – Primo incontro tra il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. “Ho proposto – ha dichiarato Latrofa – un metodo basato sul confronto e sul reciproco rispetto dei ruoli e delle posizioni, che non potranno necessariamente essere sempre coincidenti, ma dovranno sempre comunque avere l’obiettivo di perseguire l’interesse generale del sistema portuale e di chi ci lavora. Ho trovato una compagine sindacale matura, che ha a cuore il futuro del porto e il benessere dei suoi lavoratori. Se manterremo sempre al centro il bene dello scalo e il benessere dei lavoratori, sono certo che potremo, con questo metodo, trovare sintesi e soluzioni condivise”. Nel corso dell’incontro, il commissario ha anche delineato le prime linee guida per le relazioni industriali all’interno dell’ente: “Mi impegno a condividere con i sindacati, in maniera operativa e concreta, i passaggi che porteranno alle decisioni da assumere, a partire dalla revisione della macrostruttura, che intendo avviare in tempi celeri”. Latrofa ha concluso sottolineando che: “il dialogo con le organizzazioni sindacali proseguirà in modo costante, nella consapevolezza che un percorso di confronto costruttivo è condizione essenziale per lo sviluppo di tutto il sistema portuale del Network Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

