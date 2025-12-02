9.8 C
Porti, Salvini: “Entro Natale riforma governance in Cdm”

(Adnkronos) – “Conto di arrivare entro Natale in Consiglio dei ministri con la riforma della governance dei porti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea annuale di Alis in corso a Roma. 

“L’anno scorso c’è stato il record di emissioni di Co2, perché mentre l’Europa fa regolamenti la Cina sta bruciando carbone come mai in precedenza. E non la Gazzetta della Lega, ma il Wall Street Journal oggi in edicola scrive che la corsa europea all’energia verde ha sì, forse, tagliato le emissioni in Europa, ma ha paralizzato l’economia”. Lo sottolinea il ministro dei Trasporti, aggiungendo: “Basta seguire il gioco dell’oca di Stellantis, che chiude qua e apre dall’altra parte, per capire che evidentemente qualcuno aveva sbagliato calcoli e scommesse”. Secondo Salvini quindi bisogna “fermare e non diluire: fermare il Green Deal, che è il suicidio assistito dell’economia e delle industrie italiane ed europee e lo ribadirò per l’ennesima volta giovedì al consiglio dei Trasporti”. 

