Portiere dell’Inter Martinez travolge e uccide con l’auto anziano in carrozzina

REDAZIONE
(Adnkronos) – Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 9.45, in via Bergamo, un uomo di 81 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica — descritta dai presenti come una “motoretta a quattro ruote” — è stato investito da un’auto in transito. Al volante c’era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez Riera.  

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. 

Alla guida dell’auto c’era Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, rimasto illeso e non trasportato in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. 

 

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lomazzo. Dai primi accertamenti, pare che la vittima a bordo di una carrozzina elettrica avesse lasciato la ciclabile e attraversato la carreggiata per raggiungere la pista sul senso opposto. Mentre attraversava, è stato travolto dall’auto di Josep Martinez. Il calciatore si è fermato dopo l’incidente e – a quanto si apprende – sarà sottoposto ad accertamenti dai carabinieri. 

 

L’Inter ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu, alla vigilia del match con la Fiorentina, è stata annullata. La decisione della società nerazzurra arriva a poche ore dall’incidente stradale che ha visto protagonista il proprio secondo portiere, Josep Martinez e nel quale è morto un anziano in carrozzina elettrica. 

 

cronaca

